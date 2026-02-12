Elly Schlein in sopralluogo sul Lungomare di Mazara per verificare i danni del Ciclone Harry

In tarda mattina – è ancora in corso – un sopralluogo sul Lungomare Fata Morgana di Mazara del Vallo, della segretaria nazionale del PD Elly Schlein, accompagnata dal segretario regionale Anthony Barbagallo e dal deputato Dario Safina, per verificare i danni del Ciclone Harry che ha investito l’intero litorale mazarese. Montagne di alghe e detriti in spiaggia e fino a pochi giorni fa anche in strada – poi man mano tolti grazie all’intervento delle ruspe – che hanno invaso il lungomare, su cui poco altro è rimasto, visto che anche diverse strutture balneari sono andate distrutte. I danni, come si è detto durante l’incontro, ammontano a circa 10 milioni di euro. Già nelle scorse settimane il PD e l’opposizione al Governo Schifani erano intervenuti per ribadire che gli stanziamenti dell’Esecutivo Nazionale e di quello regionale erano esigui.