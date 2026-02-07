Carnevale 2026, Mazara scalda i motori: approvato il programma degli eventi

Mazara del Vallo si prepara a vivere sei giorni di festa con il Carnevale 2026, in programma dal 12 al 17 febbraio, tra sfilate di carri allegorici, spettacoli musicali, animazione e iniziative collaterali. Con una deliberazione approvata nei giorni scorsi, la Giunta comunale ha definito l’atto di indirizzo che avvia ufficialmente l’organizzazione dell’evento, segnando un cambio di passo nella gestione complessiva della manifestazione. Il programma prevede tre giornate di sfilate di carri allegorici – il 12, 14 e 15 febbraio – con partenza da corso Vittorio Veneto e arrivo nella zona del Trasmazaro, mentre l’area spettacoli sarà concentrata in via Diodoro Siculo, dove ogni sera sono previsti concerti e intrattenimento. Tra gli appuntamenti annunciati figurano la presenza di Roberto Ferrari di Radio Deejay il 14 febbraio, il concerto dei Kamurria il 16 febbraio e quello degli Evidenz il 17 febbraio.

L’organizzazione delle sfilate sarà curata dall’associazione Matos Dance, che realizzerà due carri allegorici accompagnati da figuranti e ballerini, mentre l’associazione Angel’s Mazara si occuperà degli spettacoli musicali e dell’animazione serale. Accanto agli eventi, è previsto anche uno spazio dedicato allo street food e un concorso a premi per gruppi in maschera, pensato per incentivare la partecipazione diretta dei cittadini. “Da questa edizione – spiega l’assessore Germana Abbagnato – il Comune intende avere un ruolo più attivo, un maggiore coinvolgimento diretto nella pianificazione, nel coordinamento e nell’organizzazione del Carnevale, al fine di assicurare continuità, qualità artistica, inclusione dei soggetti locali e tutela del valore culturale della manifestazione. Invitiamo tutti a partecipare. Promuoveremo anche un apposito concorso con premi per gruppi in maschera”.

La deliberazione di Giunta quantifica in 16.200 euro l’importo complessivo stanziato per il Carnevale 2026. Nel dettaglio, 12.200 euro (Iva inclusa) saranno destinati all’acquisto delle sfilate e degli spettacoli proposti da Matos Dance, mentre 4.000 euro rappresentano il contributo straordinario concesso all’associazione Angel’s Mazara, cifra pari a circa il 29% del disavanzo preventivato per l’organizzazione degli eventi musicali. Le somme sono impegnate su capitoli di spesa dedicati alle manifestazioni culturali e agli eventi turistici. Il Comune, inoltre, si farà carico di una serie di servizi logistici e organizzativi, dalla fornitura del palco modulare e delle pedane all’allaccio ai punti luce comunali, fino alla regolamentazione della viabilità e ai servizi di sicurezza. Sarà affidato poi a una ditta specializzata il compito di predisporre piani di safety e security, compresi gli aspetti sanitari e antincendio, in raccordo con Polizia Municipale, SUAP e Protezione Civile.