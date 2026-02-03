Mazara dice addio alla cittadina onoraria Maria Rita Parsi

Mazara dice addio alla cittadina onoraria alla nota psicoterapeuta Maria Rita Parsi, anche volto tv. “Esprimo a nome della Città di Mazara del Vallo i sentimenti di cordoglio per la scomparsa della professoressa Maria Rita Parsi, apprezzata psicoterapeuta di fama internazionale venuta a mancare stamani. Con la Fondazione Movimento Bambino e l’Associazione Maria Santissima del Paradiso onlus ha realizzato negli anni passati numerosi progetti ed incontri a Mazara del Vallo, di cui era cittadina onoraria. Con la scomparsa della professoressa Parsi il mondo accademico, scientifico e le organizzazioni internazionali e nazionali a tutela dell’infanzia perdono una delle protagoniste più apprezzate, che si era legata profondamente alla Città di Mazara del Vallo”. Con queste parole il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci esprime il cordoglio della comunità mazarese, appresa la notizia che stamani all’età di 78 anni è venuta a mancare la professoressa Maria Ruta Parsi.