C’è un momento in cui il confine tra racconto umano e spettacolo della sofferenza viene superato. Ed è lì che certi programmi televisivi smettono di essere intrattenimento popolare per trasformarsi in spazzatura emotiva, confezionata con cura e venduta come “sentimento autentico”. Storie familiari lacerate, madri e figlie che non si parlano da anni, rapporti segnati da dolore reale vengono portati in prima serata, sezionati, enfatizzati, spesso deformati. Il tutto sotto una luce accecante, tra musiche strappalacrime, primi piani studiati e tempi narrativi che nulla hanno a che vedere con la complessità della vita vera. È lecito chiedersi quanto di ciò che vediamo sia realtà e quanto, invece, sia una versione “pompata”, addomesticata o addirittura suggerita per tenere incollati milioni di spettatori. E’ il caso della vicenda che riguarda persone vicine a noi, tre di Marsala, una di Mazara. Una figlia contro una madre e un padre e viceversa, perchè contrari al fatto che la ragazza abbia sposato un uomo più grande di lei. Allora i panni sporchi si mettono… a C’è Posta per te, su Canale 5, a ‘casa’ di Maria De Filippi.

Il problema non è solo l’autenticità delle storie, ma l’uso che se ne fa. Il dolore diventa format. La sofferenza familiare diventa share. Le ferite private vengono esposte come merce, mentre il pubblico viene invitato a commuoversi, giudicare, schierarsi. Tutto in pochi minuti, tutto semplificato, tutto ridotto a buoni e cattivi, vittime e colpevoli. La realtà, quella vera, non funziona così. Ma in televisione sì. Si crea così una narrazione tossica: l’idea che ogni conflitto possa (e debba) essere risolto davanti alle telecamere, che basti una lettera, una “busta” o un applauso per sanare anni di silenzi, traumi e rancori. E quando la riconciliazione non avviene, il fallimento diventa comunque spettacolo. Nessuna responsabilità, nessuna tutela reale per chi, una volta spente le luci dello studio, torna a casa con ferite forse ancora più profonde.

Questi programmi si difendono parlando di “emozioni vere”, di “aiuto”, di “opportunità di dialogo”. Ma la verità è che l’emozione viene guidata, il dialogo pilotato, il conflitto reso televisivamente appetibile. È una forma di voyeurismo sentimentale che sfrutta la fragilità delle persone, soprattutto quelle meno attrezzate per difendersi da una macchina televisiva potente e spietata. Non è intrattenimento innocuo. È una cultura che normalizza l’idea che il dolore altrui sia consumabile, che la privacy sia sacrificabile, che l’intimità possa essere barattata con qualche minuto di visibilità. Una cultura che educa al giudizio rapido e alla commozione usa-e-getta, senza mai interrogarsi sulle conseguenze. Forse è arrivato il momento di dirlo chiaramente: non tutto ciò che fa audience è giustificabile. Non tutto ciò che “commuove” è rispettoso. E soprattutto, non tutto ciò che viene spacciato per umanità lo è davvero. La televisione potrebbe fare molto di più. Invece, troppo spesso, sceglie la strada più facile: trasformare il dolore in spettacolo e chiamarlo emozione.