Morto l’uomo coinvolto nell’incidente sul Lungomare di Erice

Dopo la morte di Manuel Piazza – deceduto giorni dopo l’investimento che lo ha coinvolto sul Lungomare Ammiraglio Staiti – Trapani piange un’altra vittima della strada. Si tratta di Giuseppe Salafia, 44 anni, l’uomo coinvolto nel sinistro stradale dello scorso 20 gennaio sul Lungomare di Erice. Salafia era ricoverato da giorni all’ospedale Villa Sofia di Palermo in gravi condizioni. Destino ha voluto che si trovasse nella stessa del povero Manuel. Questo richiama ancora una volta l’attenzione sull’importanza di una corretta illuminazione pubblica e del rispetto delle norme del Codice della Strada su velocità e uso di alcol o droghe.