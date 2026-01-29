Strade come fiumi e detriti, pericoli sul Lungomare di Marsala

Dopo la pioggia di stanotte e il vento diversi i disagi nel Lungomare di Marsala, soprattutto sulla SP 21 fino a Marausa. Strade come fiumi – via via l’acqua è riuscita in molti punti a defluire, in altri meno – con i canali d’acqua che stanno raggiungendo il livello della strada. “Oggi alle ore 7.30, in contrada Spagnola, zona Marinella, a causa del forte vento si è verificata la fuoriuscita di acqua dal canale, con conseguente allagamento della sede stradale – afferma Michele Gandolfo, esponente di Sud Chiama Nord -. Nel momento dell’evento erano presenti diversi veicoli in transito, con potenziali rischi per la sicurezza della circolazione. La situazione ha causato disagi alla viabilità, rendendo necessario un intervento tempestivo per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la prevenzione di ulteriori criticità. Michele Galfano, esponente di Sud chiama Nord, sta monitorando costantemente la situazione, mantenendo alta l’attenzione sull’evolversi dell’emergenza e sulla necessità di interventi rapidi a tutela dei cittadini e degli automobilisti”. Al momento si riscontrano rami che sono crollati sul manto e detriti nel litorale adiacente all’ex caserma militare. Via via raccoglieremo altre segnalazioni.