Trapani: morto il 37enne investito sul Lungomare con la fidanzata

E’ deceduto il 37enne Manuel Piazza, di Arezzo, che si trovava a Trapani dove vive la sua fidanzata. L’incidente è stato drammatico, la vettura che lo ha falcidiato mentre attraversava la strada con la sua ragazza, pare corresse veloce. L’airbag è esploso e il parabrezza si è rotto. Il sindaco Giacomo Tranchida ha lasciato un messaggio di cordoglio: “La notizia dell’incidente mortale in via Ammiraglio Staiti ci ha colpito profondamente. Manuel, un giovane che ha dato la sua vita per salvare quella della sua ragazza: un eroe che resterà per sempre nel cuore della nostra comunità. In questo momento di dolore e di sgomento, voglio esprimere la mia più profonda vicinanza alla famiglia e agli amici di Manuel. Trapani deve diventare più sicura contro chi corre con le macchine e con le moto, non capendo che può far molto male agli altri oltre che a se stesso ! Per questo abbiamo voluto nel tempo i passaggi pedonali rialzati in via Fardella, diventata scenario di pericolose corse incivili. In programma e già appaltati ci sono i passaggi pedonali rialzati per la via Virgilio, in modo da rallentare il traffico. Anche via Virgilio è diventata nel tempo una arteria dove il rispetto della velocità e del codice della strada sembra non essere una priorità per alcuni incivili, tanto motociclisti, quanto automobilisti, con incidenti gravi ed anche mortali”.

Tranchida continua: “Per quanto riguarda le vie Regina Elena e Ammiraglio Staiti, ci sono dei lavori in corso che purtroppo si protraggono da tempo per il potenziamento dell’illuminazione pubblica, di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale, già sollecitata per ben tre volte! Vi è anche un progetto di BRT di mobilità veloce con mezzo pubblico di collegamento veloce da e per il centro storico al centro della strada che di fatto dovrebbe contribuire a diminuire la velocità di alcuni sconsiderati, atteso che la viabilità verrà suddivisa e canalizzata in due corsie fisicamente separate. E’ stato anche disposto il potenziamento del pattugliamento serale da parte della Polizia Municipale che ovviamente non può coprire tutto il tratto viario interessato in maniera omogenea e puntuale”.