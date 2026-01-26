Maltempo: al Porto di Mazara banchine e scale danneggiate, aree interdette

Il maltempo di queste ore – e degli scorsi giorni con il ciclone Harry – ha lasciato una scia di danni evidenti al litorale di Mazara. Il Comandante della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo ha emanato l’ordinanza n. 5/2026, con cui vengono interdetti al pubblico uso diversi tratti di suolo portuale in quanto interessati dalla presenza di un manto stradale irregolare, sconnesso e quindi pericoloso per il transito dei pedoni. Si tratta per lo più di tratti di ciglio banchina che, complice anche il maltempo dei giorni scorsi, e dietro l’effetto dello stress causato alle strutture portuali dal forte moto ondoso che ha colpito le imbarcazioni ormeggiate in quei tratti, presentano dei segni di cedimento e sconnessione che potrebbero risultare pericolosi per qualche marittimo o cittadino distratto. Ad essere state interdette, poi, anche due scalinate di discesa/risalita in banchina dalle imbarcazioni, in quanto alcuni gradini risultano completamente scardinati e quindi non praticabili.

Si tratta di danni che, in realtà, erano per lo più già presenti nel porto di Mazara del Vallo, e per i quali la Capitaneria di porto aveva già più volte richiesto interventi di manutenzione alla Regione Sicilia ed al Comune, nell’ambito di periodiche richieste d’intervento che hanno sistematicamente riguardato anche i ben più importanti interventi di dragaggio portuale e di rimozione degli innumerevoli relitti in abbandono e semiaffondati, ritenuti più che mai prioritari ed indifferibili per dare continuità alle attività portuali che, ancora, e tra diverse limitazioni, si svolgono nel porto di Mazara del Vallo. Ora le violente mareggiate dei giorni scorsi hanno determinato un peggioramento di situazione che ha reso necessaria l’adozione di un provvedimento di interdizione per la sicurezza dei marittimi e dei cittadini che, a vario titolo, frequentano quelle aree. Questa, come tante altre ordinanze tuttora vigenti nel porto di Mazara del Vallo, ed emanate per assicurare le prioritarie esigenze di tutela della pubblica e privata incolumità, limitando la fruibilità di diverse aree, sono provvedimenti temporanei, a cui dovrebbe far seguito, si auspica, un rapido intervento degli organi competenti, Regione e Comune fra tutti, a mettere in atto i necessari interventi di ripristino. La Capitaneria di porto, comunque, assicurano dal Comando, continuerà a vigilare affinché tutte le anomalie e le criticità vengano prontamente segnalate, e per garantire la sopravvivenza di tutte le attività marittimo/portuali in piena sicurezza.