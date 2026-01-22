Strade dissestate, il Comune di Mazara richiama le ditte: “Ripristinarle a regola d’arte”

Il tema del corretto ripristino del manto stradale dopo i lavori di scavo torna al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale di Mazara del Vallo. Qualche giorno fa si è infatti svolto un incontro promosso dall’assessore comunale ai Lavori Pubblici Vito Torrente, alla presenza del tecnico comunale incaricato delle autorizzazioni e dei controlli, Vincenzo Armato, e dei rappresentanti delle aziende che operano sul territorio per conto di E-Distribuzione. Al centro del confronto, le condizioni del manto stradale in alcune vie cittadine interessate da recenti interventi di scavo, legati al potenziamento della rete elettrica pubblica. In diversi casi – come segnalato dagli uffici comunali – i ripristini effettuati non sarebbero risultati pienamente soddisfacenti sotto il profilo della sicurezza e della qualità dell’asfaltatura.

A fare il punto della situazione è stato lo stesso assessore Torrente: “Abbiamo chiamato a raccolta le aziende che operano in città – ha spiegato – perché in alcuni tratti il ripristino del manto stradale non è stato ottimale. Abbiamo chiesto con forza interventi eseguiti a regola d’arte e in condizioni di sicurezza, ottenendo l’impegno a una maggiore collaborazione”. Un incontro che, come chiarito dallo stesso assessore, arriva dopo l’invio di alcune diffide formali da parte del Comune. L’Amministrazione ha ribadito che i lavori in corso, pur comportando disagi temporanei, sono necessari per migliorare l’efficienza complessiva della rete elettrica cittadina. Numerosi interventi sono attualmente in fase di esecuzione, in particolare nel quartiere Trasmazaro e lungo arterie cittadine importanti come via Bessarione e via Mario Fani. “Si tratta di opere indispensabili – ha aggiunto l’assessore – che non dovrebbero alterare in modo significativo la circolazione, anche se qualche disagio è inevitabile”.

Proprio per questo, il Comune ha chiesto che al termine degli scavi venga sempre garantito un ripristino corretto e duraturo della sede stradale, evitando rattoppi provvisori o superfici non uniformi che, nel tempo, possono trasformarsi in potenziali rischi per automobilisti e pedoni. “Vigileremo su tutti i lavori in corso e anche su quelli futuri – ha assicurato l’assessore – e richieste analoghe di ripristino saranno rivolte a tutte le aziende che intervengono sui sottoservizi, comprese quelle che operano direttamente per conto del Comune”. Un segnale che punta a rafforzare il controllo pubblico su interventi diffusi e spesso inevitabili, ma che incidono in modo diretto sulla sicurezza stradale e sulla qualità urbana. Un tema che, soprattutto nei quartieri più interessati dai cantieri, continua a suscitare attenzione e aspettative, ma anche qualche malumore, tra i cittadini.