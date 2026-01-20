Vive a Trapani e ama il kite dello Stagnone: Mariana Rodriquez nel film di Zalone

E’ originaria di Caracas ed ha attirato l’attenzione per essere uno dei volti femminili del film “Buen camino” di Checcho Zalone nei panni di Martina, la nuova fidanzata 25enne del ricco Paperon de’ Paperoni Checco in cerca solo di yacht, Ferrari e divertimento. Lei è Mariana Rodriguez, con una carriera alle spalle di modella e con una vita tra passerelle ed una vita fuori dal set molto semplice: scegliere di vivere con il proprio figlio Noa a Trapani. Lo ha rivelato proprio Mariana in una puntata del programma pomeridiano su Rai Uno “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo. Mariana infatti, ha avuto il figlio dal pluricampione mondiale Gianmaria Coccoluto – ormai ex ma con cui cresce il figlio – che ha scelto di vivere gran parte della sua vita nella Riserva dello Stagnone di Marsala, uno dei maggiori campi di kitesurf al mondo. L’attrice e modella ha raccontato di essere stata scelta dopo aver inviato un video-provino girato autonomamente in casa. La produzione l’ha poi convocata direttamente per la prova confermandole il ruolo di Martina che non si aspettava.