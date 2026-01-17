Il Marsala Futsal ritrova l’History Roma in casa, la regola è vincere

Il Marsala Futsal è pronto a tornare davanti al proprio pubblico per la 12ª giornata del Campionato di Serie A2 Girone D sabato 17 gennaio alle ore 16. Lo farà contro l’History Roma nella terza gara di ritorno e dopo l’importante vittoria sul campo di Acri. I ragazzi di coach Tutilo vogliono dare continuità ai risultati e difendere il fortino di casa. Nel pre-gara, la parola va a Christian Pierro che torna in azzurro: “Sarà una gara difficile ed io ritorno a giocare in questo Palazzetto ed è un’emozione, ce la metteremo tutta per vincere. Dopo la prima partita per me contro l’Acri, è stato bello ritrovare i miei vecchi compagni che poi tanto vecchi non sono, perchè sono stato via solo 4 mesi ed è come se non sono mai andato via, quindi è bellissimo tornare”.

Peraltro un ritorno in goal in terra calabra che Pierro, per modestia, ‘minimizza’: “Non è però la cosa più importante, quello che lo è, è tornare in un gruppo in cui si è stato bene e in cui si sta bene. Invito tutti i tifosi a esserci al Palazzetto e a tifare i nostri colori”. A Pierro fa eco Barroso: “Stiamo preparando bene la partita, sappiamo che non sarà facile come ogni giornata che abbiamo affrontato in questo girone, il Mister ci sta preparando bene ma non posso svelare altro e secondo me dobbiamo vincere per forza. Vogliamo soprattutto fare divertire il nostro pubblico e fare un sabato in grande per tutti noi“. E sulla sua forma fisica il bomber spagnolo è chiaro: “Ogni giorno miglioro, anche con il gruppo, stiamo facendo un bel lavoro ogni settimana e il goal è il mio lavoro, ovvero segnare. L’History, lo ha fatto vedere nel suo impianto, è una squadra giovane e corrono tanto, noi dobbiamo mettere più tattica e più qualità nel gioco per avere la meglio”.

A dirigere la gara: Ignazio Crescenti (sez. di Vicenza) Arbitro 1, Andrea Crescenzio (sez. di Aprilia) Arbitro 2, Carlo Girone (sez. di Taranto) crono.