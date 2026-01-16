I Love Ghost tornano con “Vengeance”, il singolo del nuovo album. VIDEO

“Vengeance” è il nuovo singolo della band “Love Ghost”, un inno hard rock, un inno energico e ritmato sulla vendetta: con riff di chitarra epici, con voci urlate e con cori da stadio questo brano ha tutto ciò che un inno hard rock richiede. Dopo averlo presentato in anteprima durante il loro tour britannico sold out, l’intero pubblico cantava sempre “AVE ULTIO” con la band alla fine del concerto e sembrava una scena del film “Il gladiatore”. Questo brano – accompagnato da un videoclip – è prodotto dalla leggenda del rock e del metal Tim Skold. “Vengeance” è il primo singolo estratto dal prossimo album “Anarchy and Ashes”.

