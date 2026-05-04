Verde pubblico e memoria, a Trapani un pannello per ricordare Rita Atria

Mercoledì 6 maggio Piazza Rita Atria sarà il teatro di un momento di comunità organizzato dall’associazione Erythros in collaborazione con il Comitato Cittadino “Piazza Pulita Villa Rosina Nord”, con inizio alle ore 16:30. Nell’area verde della piazza verrà collocato un pannello con l’immagine di Rita Atria, simbolo di coraggio e impegno civile. Lo spazio verde in cui sorgerà il pannello era un tempo abbandonato e ridotto a discarica a cielo aperto. Oggi è diventato un luogo vivo e curato grazie al lavoro volontario dei soci di Erythros e alle risorse messe in campo dall’associazione nel corso degli anni.

“Un esempio concreto – afferma la presidente di Erythros, Elena Lombardo – di di come il senso civico e l’impegno collettivo possano trasformare il degrado in bellezza condivisa. Per continuare a garantire la manutenzione, la pulizia e la potatura dell’area, chiediamo la collaborazione della cittadinanza attraverso un contributo volontario di 10 euro l’anno, meno di un euro al mese. Come recita il claim dell’iniziativa ‘Un piccolo gesto per prenderci cura insieme di un bene comune'”. Figlia e sorella di mafiosi, Rita Atria scelse di collaborare con la giustizia e diventò la più giovane testimone di giustizia nella lotta alla mafia siciliana. La sua storia, tragicamente interrotta nel 1992 a soli 17 anni, è diventata simbolo di riscatto, legalità e impegno civile.

“Quest’iniziativa rappresenta molto di più di una semplice inaugurazione – dice ancora Lombardo –. È la dimostrazione che quando una comunità si prende cura del proprio territorio, lo trasforma davvero. Anni di lavoro volontario, di fatiche condivise, di domeniche mattina trascorse a pulire e piantare: tutto questo oggi ha il volto di chi ha scelto la legalità e il coraggio quando sarebbe stato più facile voltarsi dall’altra parte. Non è un caso che abbiamo scelto di intitolare questo spazio a Rita Atria. Vogliamo che questo pannello parli soprattutto ai giovani del quartiere: la loro storia, il loro futuro, dipendono anche dalle scelte che fanno adesso”.