Provincia di Trapani, approvati DUP e Bilancio per oltre 22 milioni di investimenti

I consiglieri del Libero Consorzio Comunale di Trapani Maurizio Miceli e Giusy Corbo di Fratelli d’Italia, esprimono soddisfazione per l’approvazione unanime del DUP e del Bilancio di Previsione 2026–2028, che permettono all’Ente di tornare a programmare e investire in modo strutturale. I due esponenti affermano: “Il bilancio prevede oltre 82 milioni di euro nel 2026 e più di 66 milioni annui nel 2027 e 2028, assicurando stabilità finanziaria. Particolarmente significativa la quota destinata agli investimenti: oltre 22,6 milioni nel 2026 per opere pubbliche, infrastrutture, scuole e sicurezza del patrimonio. Grazie all’integrazione con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, si supera la logica emergenziale a favore di una pianificazione triennale. Importante anche il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni, che punta a una gestione più efficiente del patrimonio immobiliare, liberando risorse per la collettività”. Miceli e Corbo sottolineano l’impegno a vigilare sull’uso trasparente ed efficace dei fondi a beneficio del territorio provinciale.