Spalletti “Siamo sulla buona strada ma dobbiamo ancora lavorare”

TORINO (ITALPRESS) – “Siamo cresciuti in molte cose, ma ce ne sono altre che dobbiamo andare ‘ad acchiapparè. Il calcio è cambiato e ci dobbiamo adeguare. Questo sport mi piace moltissimo e mi emoziona parecchio. Ho le sensazioni che ho sempre avvertito lavorando nei vari club e con bravi calciatori, che mi danno gli stimoli giusti. Siamo sulla buona strada, secondo me. C’è il problema di riportare la squadra nella metà campo avversaria e bisogna farlo senza timori. Lo dobbiamo fare già domani, contro la Cremonese, che è una squadra ben allenata. Nicola conosce bene la Serie A e sa sfruttare al meglio i vari momenti della partita”. Così Lucianotecnico dellaalla vigilia del match di campionato, in casa, contro la“Giocare il lunedì ci permette di vedere le partite delle altre. Abbiamo visto che non ci sono mai gare facili e lo si nota anche dai vari risultati. E’ sbagliato dire ‘ora facciamo punti quì. Non devi mai abbassare il livello di gioco: ci sono squadre che lottano tanto e che dimostrano di avere potenzialità superiori rispetto a quello che dice la classifica. Siamo sempre noi che dobbiamo andare verso la vittoria. Non è mai la vittoria che viene verso di te. Gennaio importante? Affrontiamo una gara per volta”, ha aggiunto Spalletti.

“Da Jonathan David mi aspetto che continui a crescere. Lui lavora molto per la squadra. Ogni tanto ti crea lo ‘zerò lì davanti, che deve essere colmato da altri giocatori: c’è una bella intesa con il resto del gruppo. Domani gli ridiamo fiducia. Chiesa il Sinner del calcio italiano? Ai tempi di quella dichiarazione ce l’avevo in squadra. E’ un giocatore con grandi numeri, che salta l’uomo e che crea scompiglio, cosa fondamentale nel calcio attuale. La qualità è altissima. Però finisce lì. Lui è in un’altra squadra e non l’abbiamo nella nostra”, ha affermato ancora il tecnico bianconero. “Il papà di Miretti ha detto cose giuste. Io la penso come lui. Lui è un giocatore che ci fa molto comodo, ha un bel motore, gli manca un pò di scocca ma ha grandi margini di miglioramento. Io a centrocampo non ho chiesto niente per questo mercato. Se si rimane così per me va benissimo. Gli altri reparti? In un paio di posizioni siamo un pò corti ma il mercato lo fanno i nostri dirigenti e io mi fido ciecamente di loro”, ha concluso Spalletti.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).