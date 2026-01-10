Sequestrati a Catania oltre 70 mila prodotti potenzialmente pericolosi per la salute

CATANIA (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di un piano straordinario di controlli volti a contrastare la vendita di prodotti non sicuri e non conformi alle normative vigenti, hanno sottoposto a sequestro amministrativo più di 70.000 articoli di vario genere (prodotti per la casa, luminarie e accessori di abbigliamento, ecc.) esposti per la vendita e non riportanti le indicazioni minime ed essenziali previste dalla legge, con specifico riferimento alle informazioni sull’origine, sui loro produttori o importatori comunitari e non, sulla composizione, nonché sulla destinazione di utilizzo degli stessi.

Gli interventi, effettuati dai finanzieri della Compagnia di Paternò, hanno riguardato 6 operatori commerciali con punti vendita nei comuni di Biancavilla, Adrano e Paternò, tutti gestiti da soggetti di nazionalità cinese. Oltre al sequestro amministrativo e al conseguente ritiro immediato dal commercio dei prodotti in questione, ai titolari sono state comminate sanzioni amministrative complessivamente pari, nel massimo, a oltre 150.000 euro, con segnalazione dei responsabili alle competenti Autorità amministrative. Durante le attività ispettive è stata rilevata anche la presenza di 2 lavoratori impiegati completamente “in nero”.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).