Petrosino, genitori: “Ritardi sui lavori all’asilo nido comunale, viviamo disagi”

Cresce la protesta delle famiglie di Petrosino per il perdurare delle criticità legate ai lavori che si stanno svolgendo all’asilo nido comunale “Franca Rame“. Una situazione che, da mesi, sta creando gravi disagi ai genitori e soprattutto ai bambini, senza che dall’Amministrazione comunale arrivino risposte, a dire dei genitori, puntuali. Così, esasperati, si rivolgono formalmente al sindaco del Comune di Petrosino, all’assessore competente e ai consiglieri comunali di minoranza, chiedendo di conoscere con precisione: lo stato attuale dei lavori presso la struttura, i tempi previsti per il completamento degli interventi, la data certa di consegna e di effettiva riapertura dell’asilo nido, garantendo condizioni di piena sicurezza e funzionalità. Secondo quanto denunciato dalle famiglie, la totale assenza di informazioni ufficiali sta generando forte preoccupazione. Molti genitori, infatti, hanno organizzato le proprie scelte lavorative e familiari confidando nelle comunicazioni ricevute dall’Amministrazione, salvo poi scoprire una realtà ben diversa.

Iscrizioni avviate, ma asilo non iniziato

Le iscrizioni all’asilo nido si sono regolarmente svolte a luglio 2025, mentre all’inizio di settembre è stata pubblicata la graduatoria. Fino a quel momento nulla lasciava presagire ritardi nella riapertura. Solo successivamente, e non attraverso canali ufficiali, le famiglie hanno appreso che l’asilo non avrebbe riaperto prima di gennaio 2026 a causa di lavori interni, tra cui la sostituzione degli infissi e l’installazione di un impianto fotovoltaico. Informazioni emerse, secondo quanto riferito, esclusivamente grazie alla telefonata di un genitore. I fondi per questi interventi risultano già stanziati, con scadenza fissata al 31 dicembre 2025.

Le verità dell’Amministrazione comunale

Benchè le famiglie, naturalmente preoccupate, dicano che i lavori non sono iniziati e che ci sono dei ritardi, va specificato che le procedure di affidamento dei lavori relativi al Progetto di “Adeguamento e Rifunzionalizzazione dell’Asilo Nido “Franca Rame” in località S. Giuliano, si sono svolte a dicembre e che il Comune aveva specificatamente affermato, in un comunicato stampa, che “… a causa dei tempi tecnici legati alla realizzazione dei lavori, la ripartenza delle attività dell’Asilo Nido comunale subirà qualche mese di ritardo rispetto alle previsioni iniziali”. Quindi non è vero che la comunicazione da parte del Comune di Petrosino, a onor del vero, non c’è stata. Cosa ribadita peraltro dal sindaco di Petrosino in una nostra intervista. Peraltro, il territorio vedrà sorgere all’interno di un plesso che sta per essere riqualificato, un altro asilo. Questo però, richiedere dei tempi di attesa più lunghi e che le famiglie non possono tollerare più.

I chiarimenti richiesti dai genitori

Le famiglie chiedono quindi un riscontro scritto e tempestivo, non solo per chiarire lo stato dei fatti, ma anche per garantire trasparenza nei confronti di tutti i cittadini coinvolti.