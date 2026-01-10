La Fondazione Teatro Massimo cerca nuovi spazi per lo sviluppo delle attività. Pubblicato un avviso

La Fondazione Teatro Massimo cerca nuovi spazi per lo sviluppo delle attività. Pubblicato un avviso

sabato 10 Gennaio 2026 - 13:48

sabato 10 Gennaio 2026 - 13:48

PALERMO (ITALPRESS) – Nonostante sia il teatro più grande d’Italia e il terzo in Europa per dimensioni, il Teatro Massimo di Palermo non basta più a contenere l’aumento costante delle attività della Fondazione. I risultati delle ultime stagioni, con un incremento notevole della partecipazione di pubblico e il successo dei complessi artistici, hanno confermato il ruolo centrale del Teatro nel panorama nazionale, portando la programmazione verso una crescita straordinaria. Dalle grandi produzioni liriche e sinfoniche ai progetti dedicati ai giovani, agli studenti e ai nuovi pubblici, la sede storica di Piazza Verdi è ormai insufficiente.

La necessità di nuovi spazi non è dunque una semplice questione logistica, ma il segno tangibile di una vitalità che impone di trovare nuove “case” per le prove, le produzioni e le attività educative. Tale ampliamento permetterebbe inoltre di migliorare le condizioni lavorative di tutte le maestranze, rispondendo positivamente anche alle sollecitazioni delle organizzazioni sindacali circa l’adeguamento degli spazi ai carichi produttivi e alla qualità artistica richiesta. Per questa ragione, è stato pubblicato sul sito della Fondazione un avviso pubblico per un’indagine esplorativa finalizzata alla locazione di un nuovo immobile nel Comune di Palermo: un invito affinché si facciano avanti soggetti capaci di offrire spazi adeguati a un polo culturale in continua espansione.

L’obiettivo è duplice: rafforzare la capacità produttiva del Teatro e, soprattutto, investire con decisione sulle nuove generazioni. È fondamentale, infatti, dare una sede stabile alle attività di studio e prove dell’Orchestra e del Coro, ai progetti di formazione e ai laboratori sperimentali che rappresentano il futuro del talento siciliano. La ricerca di nuovi spazi si inserisce così in una visione di sviluppo sostenibile capace di coniugare eccellenza artistica e responsabilità sociale, rendendo il Teatro sempre più aperto, inclusivo e radicato nel tessuto urbano. L’immobile ricercato dovrà rispondere a specifiche caratteristiche tecniche per poter ospitare le diverse attività laboratoriali e produttive.

