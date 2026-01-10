Crosetto “Onore al coraggio e alla determinazione dei cittadini iraniani”

sabato 10 Gennaio 2026 - 20:08
ROMA (ITALPRESS) – “Onore al coraggio ed alla determinazione dei cittadini iraniani”. Così su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.
