Crosetto “Onore al coraggio e alla determinazione dei cittadini iraniani”
redazione
Crosetto “Onore al coraggio e alla determinazione dei cittadini iraniani”
redazione
|
sabato 10 Gennaio 2026 - 20:08
ROMA (ITALPRESS) – “Onore al coraggio ed alla determinazione dei cittadini iraniani”. Così su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
