Crisi idrica nel trapanese, anno nuovo problemi vecchi: “Nuova riduzione da parte di Siciliacque”

“Purtroppo anno nuovo e problemi vecchi“. Con queste parole il sindaco di Paceco, Aldo Grammatico, interviene sulla riduzione della fornitura idrica che sta interessando tutto il territorio trapanese in questi giorni, facendo chiarezza sulle cause dopo un’intera giornata trascorsa a sollecitare Siciliacque per ottenere spiegazioni e una comunicazione ufficiale. Secondo quanto comunicato, la diminuzione dell’acqua distribuita a Paceco è dovuta a interventi di manutenzione sul sistema idrico Garcia–Montescuro Ovest, che stanno determinando una riduzione stimata intorno al 25% rispetto alla normale dotazione.

Cosa sta succedendo

E’ stato attivato l’impianto di sollevamento Zangara, a Castelvetrano, per convogliare le acque dall’invaso Arancio verso l’invaso Garcia, utilizzando l’adduttore Garcia–Arancio in senso inverso. Si tratta di una misura straordinaria messa in atto per mitigare l’emergenza idrica che interessa l’invaso Garcia. Il sistema ha funzionato regolarmente fino al pomeriggio di domenica 4 gennaio, quando è stato necessario fermarlo per consentire lavori urgenti di manutenzione e la riparazione di alcune perdite lungo l’adduttore, che impedivano il corretto afflusso dell’acqua verso la diga Garcia. Attualmente è in fase di completamento la riparazione dell’ultimo guasto individuato sull’adduttore Garcia–Arancio. La conclusione degli interventi era prevista l’8 gennaio. Parallelamente, si sono svolte le operazioni di pulizia della pompa di presa installata sulla zattera galleggiante dell’invaso Garcia.

Effetti sulla fornitura idrica

Nella fase attuale il sistema idrico dispone quindi di una dotazione ridotta di circa il 25%, con possibili cali di pressione e disagi nella distribuzione per tutti i Comuni serviti, compreso Paceco. Dalla mattina del 9 gennaio le erogazioni idriche sono tornate più o meno regolari grazie al riavvio sia della zattera Garcia sia dell’adduttore Garcia–Arancio. Ma i disagi e i ritardi sono dietro l’angolo.

Nuovo appello alla cittadinanza

Il sindaco Grammatico invita la popolazione ad adottare comportamenti responsabili, limitando il consumo dell’acqua agli usi strettamente necessari durante questo periodo di riduzione della fornitura. In caso di situazioni particolarmente critiche – come mancanze prolungate d’acqua o la presenza di persone fragili nelle abitazioni – l’Amministrazione raccomanda di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti, per consentire un monitoraggio costante della situazione sul territorio.

Conferenza stampa sulla crisi idrica

Alla luce della grave crisi idrica che sta attanagliando la città, l’Amministrazione comunale di Calatafimi Segesta – considerato che il presidente dell’Ati che si occupa della gestione idrica è il sindaco Francesco Gruppuso, ha inoltre annunciato una conferenza stampa dedicata, che rappresenterà un momento di informazione, confronto e condivisione sulle azioni messe in campo per fronteggiare l’emergenza, che si terrà lunedì 12 gennaio alle ore 18 presso le Scuderie del Castello Grifeo.