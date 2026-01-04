Interrogazione consiliare su Marettimo : il Comune risponde ai consiglieri Maiorana e Sammartano

Un importante passo avanti per la valorizzazione e la messa in sicurezza delle strade di Marettimo è stato compiuto grazie all’interrogazione presentata dai consiglieri comunali Giorgia Maiorana e Francesco Sammartano del gruppo di minoranza Egadi Meravigliose, rivolta al Sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto e all’intera Amministrazione comunale. L’iniziativa riguardava il degrado di Via Chiesella e del sentiero di accesso alle Case Romane, due aree di grande interesse storico-culturale ed essenziali per la mobilità dei residenti e dei visitatori dell’isola di Marettimo.

Nel testo dell’interrogazione, datato 11 dicembre 2025, i consiglieri avevano illustrato la difficile situazione in cui versa la strada comunale: presenza di buche, pavimentazione dissestata e canalette di scolo ostruite, con conseguente ristagno di acque meteoriche e pericolo per la sicurezza dei passanti. Inoltre, veniva segnalato come il sentiero per le Case Romane, importantissimo dal punto di vista archeologico e culturale, fosse in gran parte distrutto e ostacolato da detriti e vegetazione, rendendo difficile l’accesso anche ai mezzi di soccorso.

Maiorana e Sammartano, oltre a denunciare la criticità, hanno proposto soluzioni concrete, indicando le vie maestre che l’Amministrazione avrebbe potuto percorrere per ottenere i finanziamenti necessari e portare finalmente a termine un’opera pubblica attesa da tanti anni. In particolare, i due consiglieri suggerivano di predisporre un Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), indispensabile per accedere ai bandi regionali e nazionali dedicati alla manutenzione e valorizzazione dei percorsi culturali e dei siti archeologici.

La risposta del Comune di Favignana, datata 29 dicembre 2025, non si è fatta attendere. Nell’atto ufficiale, firmato dall’Assessore Lorenzo Ceraulo e dal Sindaco Giuseppe Pagoto, l’Amministrazione ha riconosciuto la fondatezza delle segnalazioni dei consiglieri e ha confermato la necessità di intervenire con urgenza. È stato infatti disposto un primo intervento comunale per la pulizia e la sistemazione delle canalette di scolo, mentre parallelamente si avvierà la progettazione per il ripristino totale della viabilità di Via Chiesella e la messa in sicurezza del sentiero Case Romane, con il coinvolgimento di professionisti specializzati, data la rilevanza storica dell’area.

Il Comune ha inoltre annunciato che, una volta redatto il DIP, sarà possibile partecipare a bandi specifici – come quello sui Percorsi culturali e siti archeologici previsto dalla Regione Siciliana – per ottenere la copertura finanziaria del progetto, già previsto tra le priorità di bilancio dell’Ente.

L’iniziativa dei consiglieri Maiorana e Sammartano si distingue per aver introdotto una nuova formula di lavoro politico, fondata non solo sull’attività di vigilanza, ma anche sulla proposta di soluzioni operative. In genere, infatti, le interrogazioni consiliari si limitano a porre domande all’Amministrazione, senza indicare i possibili percorsi amministrativi per la risoluzione dei problemi. In questo caso, invece, i consiglieri hanno scelto di collaborare in modo costruttivo, offrendo strumenti concreti e suggerendo iter procedurali compatibili con le normative vigenti.

Una modalità nuova, che abbatte le barriere tra maggioranza e opposizione e che si fonda su un principio semplice ma essenziale: lavorare insieme per il bene della comunità Egadina.

Il risultato di questo botta e risposta tra Consiglio e Giunta mostra come il dialogo istituzionale, se orientato al problem solving, possa produrre effetti tangibili e immediati. Da oggi, dunque, con la risposta positiva del Sindaco Pagoto e dell’Assessore Ceraulo, Via Chiesella e il sentiero delle Case Romane tornano al centro dell’agenda pubblica, con l’obiettivo condiviso di restituire decoro, sicurezza e valore storico a uno dei luoghi più affascinanti e identitari dell’isola di Marettimo.

Un segnale concreto di come la politica locale, quando si muove con spirito di collaborazione e visione, possa davvero fare la differenza per il territorio.