Ricettazione e riciclaggio, a Milano 4 arresti e sequestro di beni per un milione

MILANO (ITALPRESS) –ha eseguito undue albanesi di 36 e 52 anni e un peruviano di 60 anni, residenti a Milano, nonchènei confronti di un italiano di 58 anni, in quanto ritenuti responsabili di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio.

L’indagine, condotta da personale della Squadra Mobile della Questura di Milano, ha fatto emergere i quattro quali principali referenti degli autori dei furti, ai quali venivano ceduti gioielli, pietre preziose e orologi di ingente valore, che venivano poi rivenduti sia sul territorio nazionale, che all’estero.

Nel corso dell’attività sviluppatasi nell’arco di sei mesi, supportata da numerosi servizi di osservazione e attività tecnica, erano stati già effettuati alcuni riscontri, in particolare era stato eseguito un fermo ed era stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque albanesi responsabili di una lunga serie di furti in abitazione commessi nell’ambito della Città Metropolitana di Milano e nelle province limitrofe: nell’occasione la Polizia di Stato aveva recuperato refurtiva per un valore stimato di circa un milione di euro.

I quattro sono stati rintracciati nelle rispettive abitazioni in provincia di Milano: tre di loro sono stati condotti alla locale Casa Circondariale e il quarto è stato sottoposto agli arresti domiciliari. All’esito delle perquisizioni domiciliari effettuate nei confronti dei quattro, i poliziotti della Squadra Mobile hanno recuperato circa 6.000 euro, 3 orologi di pregio, materiale idoneo alla pesatura di metalli preziosi, numerosi dispositivi elettronici, 4 autovetture di elevato valore commerciale, e 900 grammi di monili e gioielli in oro.

