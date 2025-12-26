Schifani “La Sicilia sta rafforzando il proprio ruolo nel turismo internazionale”

PALERMO (ITALPRESS) – “Nel periodo natalizio l’Aeroporto Internazionale di Palermo ‘Falcone Borsellino’ registra una forte crescita del traffico aereo internazionale, segnale chiaro dell’attrattività sempre più ampia della nostra Isola sui mercati esteri. Lo ha evidenziato l’AD di Gesap, Gianfranco Battisti. Un andamento positivo che trova riscontro anche nelle analisi di Federalberghi Palermo con le strutture ricettive cittadine vicine al pienone e una presenza turistica distribuita lungo tutto l’arco dell’anno. Dati che confermano come la Sicilia stia rafforzando il proprio ruolo nel turismo internazionale, grazie a nuovi collegamenti, investimenti e a una strategia che punta su qualità, accoglienza e destagionalizzazione”. Così in un post su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

– Foto IPA Agency –

