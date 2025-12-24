Inaugurati i Villaggi di Babbo Natale delle Egadi

Domenica scorsa sono stati inaugurati i Villaggi di Babbo Natale delle Isole Egadi. Piazza Matrice a Favignana e Piazza Umberto I a Marettimo – allestiti con luci, decorazioni e a addobbi a tema – sono diventati aree incantate per i bambini e luoghi di aggregazione per gli adulti. Mentre a Levanzo sono state le sfilate degli zampognari accompagnati dalle street band ad inaugurare il Natale alle Egadi 2025, qui sarà il Centro Sociale il cuore pulsante degli appuntamenti. Numerose e variegate le attività in programma fino al giorno dell’Epifania, organizzate anche grazie al contributo delle associazioni del territorio.

“Quest’ anno è proprio il Natale della comunità- hanno dichiarato il Sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto, e l’Assessore ai Servizi Sociali, Ignazio Lucido- siamo riusciti a coinvolgere parrocchie, associazioni, insegnanti e bambini delle scuole, anziani che sono artigiani locali, e ad unire le comunità delle isole nell’organizzazione di una programmazione che trasmetta anche il senso di unità tra tutte e tre le Isole Egadi”.

“Non a caso, un’attenzione particolare è stata dedicata anche alla connessione con gli egadini nel mondo: grazie a un ledwall in Piazza Matrice, sono in programma collegamenti ad hoc affinché gli isolani che vivano altrove, possano raccontare il Natale nelle loro città di residenza e sentirsi più vicini alle isole in cui sono nati”.

Tra le attrazioni principali, oltre all’immancabile Casa di Babbo Natale, i bambini possono partecipare a laboratori creativi, spettacoli di burattini, animazioni e giochi a tema natalizio. Non mancano poi le degustazioni dei prodotti tipici delle Egadi, che rendono l’esperienza un viaggio tra gusto e tradizione.

Il Villaggio resterà aperto fino all’Epifania, con attività giornaliere dalle 17 alle 19, tra animazione, spettacoli e momenti di degustazione. Tra gli eventi più attesi, la realizzazione del panettone gigante con i bambini dell’isola guidati dallo chef Peppe Giuffré, i concerti di gospel e classica, e l’arrivo della Befana il 6 gennaio, per chiudere in bellezza le feste.

Prossimi eventi a Favignana: il 25 dicembre alle ore 17 in Piazza Matrice, il concerto dell’internazionale Washington Gospel Singers; martedì 30 dicembre alle ore 17, presso l’ex Stabilimento Florio “Gran concerto di Capodanno, a cura dell’Associazione Vincenzo Bellini; sabato 3 gennaio, Samuele Palumbo, vincitore di “Tu sì que vales”, in concerto in Piazza Matrice; domenica 4 gennaio alle ore 16 il Teatro dei burattini presso il Villaggio di Babbo Natale e alle ore 21 presso la Chiesa Matrice Concerto Lux Animae; lunedì 5 gennaio, il Corteo dei Re Magi in oratorio e, alle ore 21 in Chiesa Madre, Merry Christamas and Happy New Swing “Mauro Carpi Quartet”; martedì 6 gennaio “Arriva la Befana” al Villaggio di Babbo Natale.

Prossimi eventi a Levanzo: il 4 gennaio, alle ore 16, verrà inaugurata la nuova biblioteca comunale, mentre il 6 gennaio alle ore 16 si terrà un laboratorio introspettivo letterario. Tutti i giorni, al Centro Sociale, animazione per bambini e giochi comunitari.

A Marettimo, tra gli appuntamenti: il 23 dicembre degustazione gratuita di arancine; il 28 dicembre alle ore 11, sempre in Piazza Umberto I, il “Concerto di Natale” di cultura popolare siciliana; il 29 dicembre alle ore 19.30 degustazione gratuita di pizze, seguono nei giorni successivi degustazioni di altre preparazioni tipiche siciliane; il 3 gennaio alle ore 11, presso la Chiesa Maria SS delle Grazie di Marettimo Concerto Lux Animae; il 5 gennaio l’arrivo dei Re Magi e la grande tombola.

Il cartellone di Natale alle Egadi 2025 è stato realizzato dal Comune di Favignana con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani, e con il contributo delle parrocchie e di diverse associazioni del territorio.