Contrasto violenza online, la Procura di Marsala stipula protocollo con l’ufficio scolastico regionale

Mercoledì scorso è stato siglato, tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani, un nuovo “Protocollo d’Intesa” per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nelle scuole presenti nel circondario di competenza della Procura della Repubblica di Marsala”. Con la sottoscrizione del citato documento si è voluto rafforzare la volontà, da parte dei firmatari, di perseverare nel contrasto al fenomeno della violenza nei confronti dei soggetti deboli della popolazione, di cui fanno parte i minori in età scolare, mediante l’adozione di strumenti e misure idonee al perseguimento di tale scopo. Il protocollo intende sensibilizzare, informare e formare i cittadini di domani alla non violenza e all’abbattimento degli stereotipi di genere e dei fenomeni come la “violenza di genere”, il “revenge porn”, il “sextortion”, il “bullismo” ed il “cyberbullismo”, consapevoli che l’accrescimento culturale è il mezzo che permetterà alle future generazioni di vivere in una società migliore.