L’Anpi consegna copia della Costituzione Italiana agli studenti del “Pappalardo” di Castelvetrano

Nei giorni scorsi, nell’atrio del plesso “V. Pappalardo” di Castelvetrano, gli alunni delle classi terze hanno preso parte alla cerimonia di consegna della Costituzione italiana, donata all’Istituto dall’ANPI. All’evento erano presenti la dirigente scolastica Maria Rosa Barone, Giuseppe Favara e Sebastiano Maggio, rispettivamente presidenti dell’ANPI Sezione Campobello-Castelvetrano e dell’AGE Palermo, nonché una delegazione dell’ANPI. La consegna della Costituzione, copia della prima edizione della Carta costituzionale, ha rappresentato per la comunità scolastica e in particolare per gli studenti delle classi terze un momento di alto valore simbolico e formativo. L’iniziativa si colloca, infatti, al termine del loro percorso di studi presso l’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo”, istituzione che fin dalla Scuola Primaria promuove la conoscenza e la comprensione dei principi fondamentali della Costituzione attraverso un percorso educativo strutturato. Tale percorso culmina annualmente, nella prima settimana di giugno, nelle “Costituzionaliadi”, competizione che coinvolge le classi quinte della Scuola Primaria e le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado di tutti i plessi, con la premiazione delle classi vincitrici.

A sottolineare l’importanza dell’evento sono stati gli interventi della Dirigente scolastica e dei rappresentanti delle associazioni presenti, ma soprattutto le riflessioni degli studenti, che hanno partecipato attivamente alla cerimonia dimostrando piena consapevolezza del significato del dono ricevuto. Come da loro stessi affermato, la Costituzione rappresenta molto più di un semplice testo: è la consegna di una memoria storica e, al contempo, un impegno civile da accogliere e custodire un passato che si rinnova giornalmente. Gli alunni hanno ricordato come la Costituzione italiana sia il frutto di un Paese che ha saputo risollevarsi dopo i momenti più drammatici della propria storia e come essa sia stata scritta da donne e uomini che, all’indomani della guerra e della dittatura, hanno scelto di fondare il futuro sui valori della libertà, dell’uguaglianza, della dignità della persona e della pace. Per dirigenti, docenti ed educatori è stato particolarmente emozionante ascoltare come gli studenti riconoscano nella Costituzione il patrimonio di valori su cui si fonda lo Stato e un progetto di società che vive concretamente solo attraverso le scelte quotidiane e lo sguardo rivolto al futuro. La comunità scolastica rivolge un sentito ringraziamento all’ANPI e, in particolare al Presidente della sezione Campobello – Castelvetrano, per il prezioso dono. Come espresso dagli studenti, affidare la Costituzione a una scuola secondaria significa consegnarla alle nuove generazioni affinché la rendano viva ogni giorno, non come un testo distante, ma come una bussola capace di orientare le scelte personali, le relazioni e la partecipazione attiva alla vita della comunità.