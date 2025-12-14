Si fa male a bordo di una nave al largo di Marettimo. Interviene la Guardia costiera di Trapani

Durante la notte tra il 13 e il 14 dicembre l’unità S.A.R. CP 849 della Capitaneria di Porto di Trapani ha

soccorso un marittimo di nazionalità straniera a bordo della nave mercantile “MALBEC” in

navigazione verso il Portogallo a circa 50 miglia a sud ovest dell’isola di Marettimo.



Alle ore 21.00 circa, la sala operativa della Capitaneria di porto di Trapani riceveva, tramite il 12°

M.R.S.C. di Palermo, una chiamata di soccorso da parte del Comandante della nave “MALBEC”,

il quale riferiva di avere la necessità di evacuare un membro dell’equipaggio infortunato a bordo

con una spalla lussata a causa di una caduta dal ponte nave.



Immediatamente, la Guardia Costiera di Trapani assumeva il coordinamento delle operazioni di

soccorso coinvolgendo il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico) e il servizio 118 ed

inviando in zona l’unità S.A.R. CP 849, unità navale specializzata nella ricerca e soccorso.

L’evacuazione medica avveniva in una zona di mare più ridossata dal vento e dal mare,

consentendo alla motovedetta CP 849 di affiancare in sicurezza il mercantile e di trasbordare il

malcapitato a circa 7 miglia ad ovest dell’isola egadina.



Le operazioni terminavano alle ore 02.00 circa quando l’unità navale della Guardia Costiera ormeggiava presso il pontile della Capitaneria di Porto affidando alle cure del personale sanitario del 118, già presente in banchina, la persona soccorsa per il successivo trasferimento presso l’ospedale cittadino per gli accertamenti del caso.

