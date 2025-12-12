A Trapani il presepe di corallo al Museo Pepoli

Partecipazione e interesse per la seconda edizione de “Il Corallo anima di Trapani”, il programma di eventi promosso dal Comune di Trapani e dalla Biblioteca Fardelliana con il contributo dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, dedicato alla storica tradizione corallara della città. Sabato 13 dicembre, alle ore 17 presso il museo, si svolgerà la presentazione ufficiale del restauro del prezioso presepe in corallo degli inizi del XVIII secolo, autentico capolavoro dell’artigianato trapanese. Il delicato intervento di recupero è stato finanziato dall’Associazione Amici del Museo Pepoli, restituendo alla comunità un tesoro d’inestimabile valore artistico e storico. Interverranno Anna Maria Parrinello, direttrice del museo, Lina Novara, presidente dell’Associazione Amici del Museo Pepoli, Daniela Scandariato, storico dell’arte del Museo, Lorenzo Cascio, restauratore.

Il presepe rappresenta uno degli esempi più raffinati dell’arte corallara trapanese, testimonianza della maestria e della creatività dei maestri corallai del Settecento. Il restauro ha permesso di recuperare la bellezza originaria dell’opera, restituendole tutto il suo splendore. “Il Corallo anima di Trapani” – Seconda edizione proseguirà fino al 19 dicembre, quando alla Biblioteca Fardelliana si terrà la tavola rotonda internazionale “Rotte del Corallo – Dialogo tra culture mediterranee”, con la firma del protocollo della Rete Mediterranea delle Città del Corallo che unirà Trapani, Sciacca, Torre del Greco, Alghero, Tunisia e Andalusia in un’alleanza strategica per la valorizzazione di questa antica tradizione. Per tutto il mese, la Biblioteca Fardelliana propone inoltre un percorso audiovisivo con docufilm e documentari dedicati al corallo trapanese, tra tradizione, innovazione e intelligenza artificiale.