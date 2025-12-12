Il Marsala Futsal in gara contro il Regalbuto che lo scorso anno tolse lo scettro agli azzurri

Il ricordo è ancora vivido nella mente del Marsala Futsal che però ha saputo guardare avanti: l’ultima gara di Campionato, che avrebbe dovuto consegnare la vittoria della serie B al Marsala, si è trasformata in una sconfitta difficile da digerire. E ora si ricomincia, questa volta in A2 e con nuova linfa: si va a Regalbuto per vincere, per provare a portare a casa un risultato e riscattare quella gara, ma anche per continuare a fare parte delle prime 4 in classifica. Sabato 13 dicembre, alle ore 18, la ‘banda Torrejon’ gioca il derby siciliano per l’ultimo match del girone di andata.

A parlare nel pre-gara sono Matteo De Bartoli, ritornato dopo un infortunio, già nella scorsa partita contro l’Eur: “Lo scorso anno il Regalbuto ci ha lasciato con un rammarico, ma nonostante ciò conosciamo i loro punti di forza e i loro punti deboli. Il Mister si sta adoperando per farci affrontare al meglio la partita. Per quanto mi riguarda sono tornato in gruppo, procede tutto bene grazie al fisioterapista, il massaggiatore e lo staff che hanno accorciato i miei tempi di recupero e quindi sabato faremo di tutto per prendere i 3 punti. Andiamo a Regalbuto con la consapevolezza di sentire molto questa partita, ogni di noi metterà le carte in tavola per giocare al meglio”.

Parola anche a Matias Felder, il nuovo arrivato in casa azzurra: “I ragazzi mi hanno accolto bene e stiamo preparando bene la gara di sabato. Sono felice di questa nuova sfida, essere con tutti loro. Il gruppo mi ha accolto bene, i ragazzi sono seri e si allenano bene. Mi devo ancora abituare ancora a tutto, ad inserirmi, ad affrontare gare e allenamenti. Ma sto bene. Sono pronto e non vedo l’ora di giocare contro il Regalbuto, noi stiamo lavorando sugli schemi tattici e le palle ferme, va al momento tutto bene”.

A dirigere la gara Regalbuto-Marsala Futsal: Giuseppe Sirna (sez. di Acireale) Arbitro 1, Angelo Iacona (sez. di Ragusa) Arbitro 2, Luigi Federico Barbagallo (sez. di Acireale) crono.