Hertzen torna con il nuovo singolo “Tonight”. VIDEO

Il duo elettronico nato in Germania Hertzen torna con il nuovo singolo “Tonight”, un brano intenso e magnetico che esplora l’incontro tra due forze opposte: il buio e la luce. La traccia racconta un momento sospeso nel tempo, dove due energie si riconoscono e si sfiorano, dando vita a una tensione emotiva che vibra dall’inizio alla fine. Il video che accompagna il singolo rafforza questa dualità: la cantante appare in due versioni di se stessa — una più oscura, viscerale e istintiva, l’altra più luminosa e fragile — rappresentando la convivenza delle nostre identità e il dialogo costante tra ombra e luce. Le immagini diventano così una metafora visiva del brano, amplificando il suo messaggio emotivo e simbolico.

Tonight prende forma a partire da un beat pulsante e da una melodia vocale istintiva, costruendo la sua identità su contrasti sonori e sensoriali. Il brano si muove tra atmosfere elettroniche dense, bassi profondi e synth avvolgenti, creando un equilibrio delicato tra oscurità e luminosità, proprio come il tema centrale della canzone. Tonight è una traccia perfetta per accompagnare il passaggio verso il nuovo anno: celebra il cambiamento, l’attesa, il momento in cui tutto sembra possibile. È una danza tra ciò che siamo stati e ciò che stiamo per diventare.

Link Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/4Sy7rweccNbOGpBWST3tMy