“Le Emozioni del Natale 2025”: Mazara accende un mese di eventi 

Mazara del Vallo si prepara a vivere un Natale che sceglie la bellezza come filo conduttore, trasformando il centro storico in un percorso diffuso di luci, musica e condivisione. Dallo scorso 6 dicembre e fino al 6 gennaio la città sarà attraversata dal cartellone “Le Emozioni del Natale 2025”, presentato dal sindaco Salvatore Quinci come “un progetto culturale che rimette al centro le persone, la comunità, i bambini e la tradizione, con l’obiettivo di animare le piazze più belle, sostenere il commercio e restituire ai cittadini momenti autentici da vivere insieme”. L’apertura ufficiale è affidata a una grande novità assoluta per Mazara: la pista di eco-ghiaccio di Piazza Mokarta, una struttura ecologica che per un mese diventerà un luogo di gioco e aggregazione per famiglie, studenti e visitatori, inaugurata sabato scorso, e che ha segnato l’avvio simbolico di un programma pensato per coinvolgere tutte le generazioni. Domenica, invece, una grande partecipazione di pubblico ha seguito con interesse ed emozione l’accensione del grande albero in Piazza della Repubblica. Un evento accompagnato anche da una super tombola, dai canti e dalle coreografie degli studenti dell’Istituto Alberghiero Ferrara, dell’I.C. Borsellino-Ajello e della Matos Dance.

I Mercatini di Natale in Piazza della Repubblica

Dal 13 al 28 dicembre, sempre in Piazza della Repubblica, prenderanno forma i Mercatini di Natale. Non solo un’attrazione stagionale, ma un vero sostegno al tessuto commerciale cittadino: artigianato, prodotti tipici, idee regalo e un’atmosfera che invita a uscire di casa per vivere il centro storico. Tra gli appuntamenti simbolici spicca anche l’arrivo della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026, prevista il 15 dicembre. Un momento carico di significato che condividerà con la città lo spirito olimpico e il valore dello sport come luogo di incontro. La festa proseguirà il 23 dicembre con la Notte Bianca T-Rock, una lunga serata di musica, negozi aperti ed eventi itineranti, impreziosita dalla partecipazione degli Ottoni Animati, sempre capaci di trasformare ogni piazza in un palcoscenico trascinante.

Spettacoli e tanto altro

Accanto agli eventi più ricreativi, il programma dedica spazio anche all’identità culturale della città, con la IV edizione del Festival dell’Integrazione e lo spettacolo “Le Onde del Satiro Danzante”, un omaggio scenico alla figura simbolo di Mazara. Il cartellone diffuso coinvolgerà anche i quartieri, a partire da Borgata Costiera, che ospiterà iniziative curate da Borgo Blu, e soprattutto Trasmazzaro, dove il 4 gennaio è atteso il concerto di Povia. Durante l’intero mese non mancherà inoltre la magia dell’arte di strada con cantastorie, mimi, giocolieri, clown ed equilibrismo che accompagneranno il passeggio con micro-spettacoli spontanei e itineranti. Un modo per restituire centralità ai linguaggi popolari e per rendere ogni angolo del centro una piccola scena di sorpresa. Il programma “Le Emozioni del Natale 2025” è consultabile sui portali istituzionali del Comune e di Mazara Valley. Per informazioni è disponibile anche l’InfoPoint turistico di Piazza Mokarta – Terrazza Alhambra. “Come tutti gli anni cerchiamo di dare a Mazara tocchi di luce, animazione, musica e arte per fare in modo che i nostri cittadini e i visitatori possano trovare una città animata, viva e coinvolgente” ha spiegato l’assessore alla Cultura e agli Eventi, Germana Abbagnato. “Abbiamo voluto mettere al centro le persone, le famiglie e i giovani, la bellezza delle nostre piazze. Sarà infatti un Natale diffuso, dalle piazze centrali ai quartieri. Inoltre abbiamo voluto dare impulso all’economia con i mercatini di Natale. E ci sarà – conclude Abbagnato – anche una Notte Bianca, per la quale abbiamo chiesto ai negozi del centro di restare aperti tutta la notte”.