Mazara, ZTL più sicura per il Natale: stop a bici e monopattini fino al 6 gennaio

Dallo scorso 8 dicembre e fino al 6 gennaio la Zona a Traffico Limitato del centro storico di Mazara del Vallo sarà completamente interdetta non solo alle auto e ai motocicli, ma anche a biciclette, monopattini, skateboard, hoverboard, pattini e qualunque mezzo di micromobilità, sia muscolare che elettrica. È quanto stabilito dall’ordinanza dirigenziale n. 269 del Comando di Polizia Municipale, emanata su disposizione della Giunta in vista del periodo natalizio. La decisione nasce da una valutazione chiara: durante le festività il cuore della città si riempie di famiglie, minori, turisti e visitatori. Le zone commerciali e di passeggio – in particolare Corso Umberto I, via San Giuseppe, piazza Mokarta e le aree limitrofe già ricomprese nella ZTL – registrano un afflusso pedonale straordinario. Aumentano, di conseguenza, anche i rischi derivanti dal traffico veicolare e dai mezzi di micromobilità, soprattutto in presenza di utenti vulnerabili. E, inoltre, risale a poche settimane fa l’episodio di una bambina investita da un monopattino proprio in Corso Umberto I, mentre passeggiava con la famiglia. Un episodio che fortunatamente non ebbe conseguenze gravi. Per questo motivo il Comune ha scelto di rafforzare in maniera temporanea le misure di sicurezza stradale, estendendo il divieto di circolazione a tutte le tipologie di mezzi, compresi quelli che in condizioni ordinarie possono transitare nella ZTL.

Un ambiente più pulito per i cittadini

L’obiettivo è garantire un ambiente protetto, privo di pericoli, smog e rumore, creando un centro storico più accogliente e vivibile durante le settimane di festa. Il provvedimento riguarda le seguenti vie e piazze: Corso Umberto I (tratto fra via Tenente Gaspare Romano e piazza Mokarta), Piazza Mokarta, lato via San Giuseppe, Via San Giuseppe, un tratto di piazza della Repubblica lato Basilica/Cattedrale, Via Santissimo Salvatore. La misura inoltre si estende anche alle strade di adduzione: via XI Maggio, via della Scala, via F. Crispi, via Settevanelle, via G. Sardo e via del Castello. Per la circolazione sono previste solo poche eccezioni che riguardano: forze dell’ordine, mezzi di soccorso in emergenza, veicoli comunali impegnati in servizi essenziali, altri mezzi autorizzati per comprovate necessità, previa valutazione della Polizia Municipale.

Gli orari di accesso

L’ordinanza conferma le finestre di accesso già vigenti: in Via San Giuseppe – Piazza della Repubblica – Via Santissimo Salvatore accesso consentito 7:30–19:00, dal lunedì al venerdì e vietato negli altri orari e per tutto il weekend e festivi. In Corso Umberto I accesso consentito 7:30–10:00 e 12:30–15:00, dal lunedì al sabato e vietato negli altri orari, la domenica e nei festivi. Fuori da queste fasce: divieto totale per qualunque veicolo, inclusi bici e monopattini. La visione è quella di un centro storico pedonale e protetto che così possa diventare più fruibile per i cittadini e più attrattivo per i visitatori, soprattutto nel periodo in cui eventi, mercatini e iniziative natalizie porteranno migliaia di persone tra le vie del centro. La Polizia Municipale, dopo l’installazione dell’apposita segnaletica temporanea, provvederà a presidiare le aree interessate. L’ordinanza è già pubblicata all’albo e prevede possibilità di ricorso entro i termini di legge. Mazara si prepara così a un Natale più sicuro, a misura di famiglie e di bambini, restituendo ai pedoni il pieno utilizzo delle strade del cuore della città.