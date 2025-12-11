Concessioni a strutture e chioschi a Macari, Savarino: “Riesaminare l’incidenza ambientale”

L’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, interviene sul progetto del Comune di San Vito Lo Capo riguardante la gestione dei servizi turistici e delle strutture accessorie nelle aree di Macari e Castelluzzo, dopo l’interrogazione parlamentare sollevata dalla deputata Cristina Ciminnisi del Movimento 5 Stelle. Savarino spiega che il parere di Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA) rilasciato finora è solo uno screening preliminare effettuato dalla Commissione tecnica specialistica (Cts) e, quindi, di competenza dirigenziale. Per questo motivo ha chiesto al direttore generale del dipartimento Ambiente di riesaminare con attenzione il provvedimento. L’assessore ha inoltre disposto che la questione torni alla Cts per un approfondimento più dettagliato sugli aspetti ambientali e paesaggistici, con particolare attenzione ai possibili impatti derivanti da spianamenti o installazioni di nuove strutture in un’area considerata molto delicata e di grande valore naturalistico.