A Mozia un veicolo elettrico per i turisti con difficoltà motorie

giovedì 11 Dicembre 2025 - 18:12

È stato inaugurato ieri mattina a Mozia un nuovo veicolo elettrico che consentirà anche ai turisti con difficoltà motorie di poter visitare l’Isola ed apprezzare le sue straordinarie bellezze culturali e paesaggistiche.

L’iniziativa fa parte del progetto “Mozia inclusive mobility”, elaborato dalla Fondazione G. Whitaker, che ha l’obiettivo di favorire sull’Isola di Mozia una mobilità ecosostenibile attraverso l’utilizzo di uno o più mezzi elettrici.

Tali veicoli potranno essere ricaricati attraverso la fornitura di energia elettrica disponibile grazie al collegamento da terra attivato lo scorso mese di maggio dai tecnici di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione, che, per la sua valenza, è anche sponsor del progetto.

