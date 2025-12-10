Aziende sequestrate e confiscate, un tavolo provinciale in Prefettura a Trapani per affrontare il problema

Lo scorso 26 novembre si è tenuta, presso questa Prefettura, una riunione per la costituzione del Tavolo Provinciale Permanente sulle aziende sequestrate e confiscate, con la partecipazione di un rappresentante dell’Agenzia nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Trapani, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trapani, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e delle organizzazioni di categoria ANCE, Sicindustria, CNA, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, UPIA Casartigiani, Coldiretti e Confcooperative.

L’incontro è stato l’occasione per rafforzare il dialogo istituzionale tra i diversi enti ed amministrazioni coinvolti nella gestione delle aziende confiscate, con la collaborazione del Dirigente territoriale della Direzione Aziende sequestrate e confiscate dell’ANBSC. La costituzione del tavolo è stata voluta e condivisa da tutti i convenuti, nella profonda consapevolezza che le diverse criticità che si pongono a seguito del sequestro e della successiva confisca di un’azienda possono essere affrontate e superate unicamente col supporto di una solida rete istituzionale, in cui ogni elemento ha un preciso ruolo, con particolare attenzione al mantenimento dei livelli occupazionali. Nell’occasione, sono state esaminate alcune questioni concernenti il personale e altri aspetti gestionali di aziende di questo territorio, passate in gestione pubblica a seguito di provvedimenti di confisca definitiva, cui è stato fornito pronto riscontro. Il tavolo si riunirà con cadenza periodica, oltre che su richiesta dei componenti.