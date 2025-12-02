Raiuno trasmette la Santa Messa in diretta dalla Cattedrale di Trapani

Raiuno entra dentro la Cattedrale di Trapani per trasmettere la Santa Messa domenica prossima 7 dicembre, seconda domenica di Avvento e lunedì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione. La celebrazione eucaristica in tv, uno dei programmi più seguiti della domenica mattina in televisione, è una produzione Rai in collaborazione con la Conferenza episcopale Italiana e andrà in onda a partire dalle ore 10.55 con una copertina dedicata alla città di Trapani. La Santa Messa di domenica 7 dicembre sarà presieduta dal parroco della Cattedrale don Alberto Genovese con l’animazione a cura del coro “Tu es Custos” diretto dal maestro Giuseppe Buffa. La regia sarà a cura di Simone Chiappetta e il commento di Orazio Coclite.

La celebrazione eucaristica di lunedì 8 dicembre sarà presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli con l’animazione del coro diocesano “Virgo drepanensis” diretto dalla maestra Carmen Pellegrino. Regista della messa sarà Gianni Epifani con il commento di Orazio Cloclite. Le celebrazioni saranno curate dall’ufficio liturgico diocesano di Trapani. I fedeli che desiderano partecipare alla messa potranno accedere in Cattedrale non oltre le 10.30 del mattino.