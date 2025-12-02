Festa di San Nicola: a Trapani riapre la chiesa￼

Sabato 6 dicembre per la festa di San Nicola sarà aperta la chiesa dedicata al Santo nel centro storico di Trapani. Alle ore 17 il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà l’Eucarestia e al termine della Santa Messa verranno benedetti e distribuiti i pani tradizionali di San Nicola, simbolo di devozione al santo protettore dei fanciulli e dei poveri. Al termine della celebrazione liturgica, Lina Novara storica dell’arte e direttrice del Museo diocesano offrirà ai presenti una breve visita guidata dall’antica chiesa con le sue opere artistiche ed architettoniche prima di un momento molto atteso: l’inaugurazione degli uffici del Museo diocesano al primo piano, nei locali dell’ex canonica.

Il 6 dicembre la Chiesa resterà aperta dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 19 per l’omaggio dei fedeli: verrà infatti restituita alla fruizione e alla memoria dei devoti l’effige di San Nicola seduto in cattedra che troverà posto nella cappella dedicata al Santo. In attesa di nuovi orari intanto la Chiesa di San Nicola resterà aperta al pubblico per tutto il mese di dicembre: nei giorni feriali solo di mattina dalle ore 10 alle ore 13; il sabato e la domenica anche il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19, con gli stessi orari dunque della Chiesa di Sant’Agostino dov’è in corso la mostra “Fantasiose bizzarrie”.