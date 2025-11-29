Trapani, lavori al Palazzo del Governo. Quinci: “La Casa dei Comuni deve essere decorosa”

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, presenta e motiva l’intervento riguardante il Palazzo del Governo, sede dell’ex Provincia, oltre che della Prefettura, che ha portato alla sostituzione degli infissi. “Il rilancio dei Liberi Consorzi Comunali – scrive Quinci – rimanda ad un’articolata serie d’interventi che seguono diverse dimensioni e prerogative: istituzionali, politiche, amministrative e tecniche. Il loro rispetto e la loro cura passa anche da un’attenzione voluta e necessaria che assume un particolare valore simbolico. Nelle linee programmatiche del Libero Consorzio Comunale di Trapani ho sottolineato che l’Ente punterà ad essere la Casa dei Comuni. Ed una Casa deve essere decorosa. Deve poter contare su un aspetto sicuro e rassicurante. Considero i lavori di manutenzione straordinaria che hanno riguardato la sostituzione degli infissi di Palazzo del Governo come un contributo minimo ma fattivo per raggiungere questo risultato. Un contributo, sicuramente, anche simbolico, di un Ente che prova a presentare al meglio la sua immagine. Un piccolo ma significativo passo avanti per confermare l’impegno a rendere il Consorzio una istituzione attiva e rispettosa del doveroso decoro che deve assumere nella sua propensione visibile ed esterna nei confronti dei cittadini”.