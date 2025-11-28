A Trapani il viaggio fotografico alla scoperta del Senegal di Maria Assunta Lombardo

Dal 2 al 12 dicembre 2025, l’androne storico di Palazzo Cavarretta a Trapani ospiterà la mostra fotografica “Les Couleurs du Sénégal” di Maria Assunta Lombardo, docente di lingue straniere, viaggiatrice instancabile e appassionata fotografa. L’esposizione nasce con un intento dichiaratamente culturale: offrire ai visitatori uno sguardo autentico sul Senegal, sulla sua gente, sui paesaggi e sui colori che caratterizzano uno dei Paesi più vivaci dell’Africa occidentale. Non una semplice raccolta di scatti, ma un percorso narrativo fatto di volti, scene di vita quotidiana, mercati, tradizioni e atmosfere che raccontano l’identità senegalese oltre ogni stereotipo.

Durante i suoi viaggi, Lombardo ha catturato con sensibilità la ricchezza umana e culturale incontrata: ogni fotografia diventa così una finestra aperta su un mondo accogliente e complesso, che l’autrice desidera portare idealmente a Trapani. “L’obiettivo – spiega Lombardo – è far conoscere il Senegal attraverso ciò che più lo rappresenta: il sorriso della sua gente, la forza dei suoi colori e la bellezza delle sue tradizioni. La fotografia, per me, è un ponte tra culture”. La mostra sarà visitabile gratuitamente ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.30.