Sparatoria a Washington, Trump “E’ la più grande minaccia alla sicurezza nazionale”

Parlando in serata da Palm Beach, in Florida, il presidente ha definito l’attacco “un atto malvagio di odio e di terrore”, aggiungendo che si tratta di “un crimine contro l’intera nazione”.



Trump ha citato informazioni del Dipartimento per la Sicurezza interna secondo cui il presunto autore dell’attacco sarebbe entrato negli Stati Uniti dall’Afghanistan nel settembre 2021, criticando duramente le politiche migratorie dell’amministrazione Biden. “La sparatoria – ha affermato Trump – sottolinea la più grande minaccia alla sicurezza nazionale che il nostro Paese si trovi oggi ad affrontare”.



Il presidente ha inoltre annunciato che la sua amministrazione intende avviare “una revisione completa di ogni singolo straniero proveniente dall’Afghanistan entrato nel Paese sotto la guida di Biden”, promettendo “tutte le misure necessarie per garantire l’espulsione di qualsiasi persona che non appartenga agli Stati Uniti o che non apporti benefici alla nostra nazione”.



Trump non ha indicato pubblicamente il nome del sospettato, ma fonti delle forze dell’ordine a conoscenza del caso hanno identificato il presunto aggressore in Rahmanullah Lakanwal, 29 anni. Le indagini federali sono tuttora in corso.

Oltre alle critiche politiche, Trump ha rivolto un messaggio alle famiglie dei due membri della Guardia Nazionale feriti e all’intero corpo militare. “Siamo con voi e saremo sempre con voi. Ogni aggressione ai nostri soldati è un’aggressione agli Stati Uniti d’America”, ha detto, invitando il Paese a “restare unito e vigile”.

La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente continuerà a ricevere aggiornamenti costanti dalle agenzie investigative nelle prossime ore.

