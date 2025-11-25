Loculi esauriti a Marettimo: “Emergenza cimiteriale e costi insostenibili per le famiglie”

La grave carenza di loculi nel cimitero di Marettimo approda ufficialmente in Consiglio comunale. La consigliera Giorgia Maiorana, nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali presso il Comune di Favignana, ha infatti presentato una interrogazione consiliare rivolta al sindaco e all’Amministrazione Pagoto, chiedendo chiarimenti urgenti sulla situazione cimiteriale dell’isola e sulle misure previste per affrontarla. Secondo quanto riportato nella sua interrogazione, il cimitero di Marettimo ha esaurito completamente i loculi a parete, rendendo impossibile procedere alle sepolture secondo la modalità tradizionalmente adottata dalla comunità.

In assenza di alternative, l’Amministrazione ha autorizzato le sepolture a terra, una soluzione che però comporta costi notevolmente più elevati, stimati in diverse migliaia di euro per ciascun defunto. Una spesa che, come sottolinea la consigliera Maiorana, rischia di pesare in maniera insostenibile sulle famiglie residenti e, in alcuni casi, di influire persino sulla possibilità di rispettare le ultime volontà dei propri cari. La consigliera ricorda inoltre che in passato era stata prevista la realizzazione di nuovi loculi o un ampliamento dell’area cimiteriale, ma allo stato attuale non risulta che tali interventi siano stati avviati o portati a compimento.

Per questo, attraverso l’interrogazione, Maiorana chiede all’Amministrazione comunale:

Se siano state predisposte le pratiche progettuali e amministrative per la costruzione di nuovi loculi o per l’ampliamento del cimitero di Marettimo; A che punto si trovi l’iter, nel caso in cui sia stato avviato (fase progettuale, approvazioni, finanziamenti, gara, affidamento lavori); Quali siano le tempistiche previste per la realizzazione dei nuovi loculi; Se siano previste misure temporanee per ridurre i costi delle sepolture a terra, così da alleviare – almeno in parte – il disagio economico delle famiglie, in attesa dell’ampliamento.

Maiorana sottolinea come l’emergenza loculi rappresenti una questione particolarmente sentita dalla comunità marettimana, che attende da tempo una risposta concreta su un tema che riguarda non solo la gestione dei servizi essenziali, ma anche la dignità e il rispetto dei propri defunti. Non si tratta, inoltre, di una problematica inattesa: la realizzazione di nuovi loculi o l’ampliamento del cimitero erano stati indicati come impegno elettorale dell’Amministrazione Pagoto, motivo per cui la richiesta di chiarimenti assume oggi un valore politico e sociale ancora più rilevante. La consigliera conclude chiedendo un riscontro scritto nei tempi previsti dal regolamento, auspicando che l’Amministrazione fornisca risposte rapide e puntuali su un tema che tocca tutta la comunità di Marettimo. In attesa di risposte ufficiali, resta forte l’attenzione dei cittadini, che chiedono soluzioni concrete e tempestive per porre fine a una situazione ormai divenuta emergenziale.