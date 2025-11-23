Aeroporto Trapani-Marsala, Fabio Alba ritorna come cabin service supervisor Ryanair





Classe 1979, Fabio Alba, già presidente dell’Associazione Strutture Extralberghiere e Locazioni Turistiche Sicilia e figura di riferimento nel comparto turistico marsalese, stato designato come supervisore dei servizi di cabina presso la base Ryanair che sarà operativa all’aeroporto Trapani-Marsala Vincenzo Florio a partire da gennaio 2026.



Da oltre ventidue anni in servizio presso la compagnia irlandese, Alba vanta un’esperienza

consolidata nell’aviazione civile. In passato ha ricoperto il ruolo di base supervisor negli scali di Pisa (2005-2010) e Trapani-Birgi (2010-2017), proprio nel periodo in cui Ryanair apriva per la prima volta una base operativa in Sicilia. Dal 2017 al 2025 ha prestato servizio presso la base Ryanair di Palermo aeroporto Falcone e Borsellino.



Parallelamente alla carriera nel trasporto aereo, Fabio Alba ha costruito un solido percorso

nel marketing territoriale e nella promozione turistica. Nel 2024 ha conseguito il titolo professionale di Destination Manager e Specialista delle Esperienze, riconosciuto dalla pubblica amministrazione, arricchendo ulteriormente il suo profilo multidisciplinare.



Da oltre quindici anni residente a Marsala, Alba impegnato da un decennio nello

sviluppo e nella valorizzazione del turismo locale, promuovendo una visione di sistema

per la citt. il fondatore del Movimento Marsala Destinazione Turistica, con il quale

porta avanti da anni il progetto di creare un ente pubblico-privato dedicato alla gestione

coordinata e professionale della destinazione “Marsala”



«Il rilancio del nostro aeroporto – ha dichiarato Alba – rappresenta un’occasione concreta

di crescita per l’intero territorio. Marsala deve tornare a essere una porta d’ingresso attrattiva per chi vuole scoprire la Sicilia occidentale. Il mio impegno sarà quello di coniugare efficienza operativa e sviluppo turistico, in un’ottica di sinergia e di qualità.



Grazie all’impegno del Presidente Salvatore Ombra, dell’ex Direttore Bufo e quello dell’ attuale

Direttore Malato, nel 2026 l’aeroporto Trapani-Marsala servirà oltre 25 rotte, è tempo per

gli operatori del settore turistico di fare squadra e offrire una destinazione turistica di

qualità, non basta portare passeggeri».