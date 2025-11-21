Tennistavolo paralimpico, 4 medaglie per la mazarese “Mimì Rodolico”

Prestigioso risultato internazionale per gli atleti mazaresi dell’ASD Paralimpica “Mimì Rodolico”, protagonisti ai Campionati del Mondo di Tennistavolo Virtus 2024, svoltisi al Cairo dall’1 all’8 novembre. Anna Abate, Jessica Ingrao e Francesco Asaro tornano in Sicilia con un argento e tre bronzi, contribuendo in modo decisivo al bottino complessivo dell’Italia, che chiude la rassegna con cinque medaglie. L’argento è arrivato dalla squadra maschile II2 (Ghirlandi, Cipriani, Baraldo e Asaro). I bronzi hanno invece premiato il doppio maschile II2 (Ghirlandi–Asaro), il doppio femminile II2 (Abate–Ingrao) e la squadra femminile II2 (Abate–Ingrao). Un esito che conferma la crescita del movimento paralimpico italiano e il ruolo centrale della scuola mazzarese. A raccontare l’esperienza è il presidente della società, Gaspare Majelli, che sottolinea le difficoltà iniziali: “Era la prima partecipazione ai Mondiali Virtus, che hanno un peso fondamentale nel percorso verso le Paralimpiadi. Partivamo da punteggio zero e abbiamo affrontato subito Cina, Francia e Russia. Non era facile, ma i ragazzi hanno saputo reagire e conquistare risultati prestigiosi”.

Majelli evidenzia la prova di Francesco Asaro, definito “elemento trainante” del gruppo maschile per capacità agonistica e continuità di rendimento. Sul fronte istituzionale, il presidente non nasconde un rammarico: “A Mazara non abbiamo ricevuto alcun riconoscimento ufficiale. Nessuna chiamata, nessun messaggio. A Marsala invece il sindaco Grillo ci ha accolto per complimentarsi e discutere possibili progetti per l’inclusione sportiva dei ragazzi con disabilità”. In prospettiva, la società guarda a possibili collaborazioni con la Federazione e all’utilizzo di Villa Damiani per raduni tecnici e attività inclusive. Majelli ribadisce il valore sociale del lavoro portato avanti dalla “Mimì Rodolico”: “Non siamo nati per creare campioni, ma per dare ai ragazzi opportunità di crescita, autonomia e relazioni. Portarli all’estero senza le famiglie è già una conquista enorme. Le medaglie sono un valore aggiunto”. Un risultato, quello del Cairo, che non solo porta Mazara del Vallo e il tennistavolo paralimpico siciliano sul podio mondiale, ma conferma come lo sport paralimpico possa diventare un motore di sviluppo sociale oltre che agonistico.