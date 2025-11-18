Trapani presenta i primi tre disciplinari De.C.O.: pane trapanese, cuscusu e rianata

Il Comune di Trapani ha approvato i primi tre disciplinari di produzione e commercializzazione dei prodotti De.C.O. – Denominazione Comunale di Origine. I prodotti riconosciuti sono: Pane trapanese, “Cuscusu” e rianata. Si tratta di un passo importante per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali, considerate una risorsa economica, culturale e turistica per l’intero territorio.

Un marchio per valorizzare le produzioni locali

La De.C.O. Trapani Western Sicily, fortemente voluta dal sindaco Giacomo Tranchida e dall’assessore alle Politiche Agricole Giuseppe Pellegrino, è un marchio di proprietà del Comune. Non è una certificazione di qualità, ma attesta l’origine dei prodotti e permette di censirli ufficialmente insieme ai produttori, attraverso appositi registri comunali. L’obiettivo è conservare nel tempo i prodotti che rappresentano la cultura popolare trapanese, tutelando storia, tradizioni, ingredienti e lavorazioni tipiche. Tra le materie prime simbolo del territorio spiccano il sale marino di Trapani, l’olio extravergine d’oliva e soprattutto le farine e la semola di grano duro della ex Val di Mazara (Trapani, Agrigento, Palermo).

Valorizzare il grano duro siciliano

Il sindaco e l’assessore sottolineano l’importanza di promuovere anche la materia prima, cioè il grano duro siciliano, utilizzato come farina per Pane e Rianata e come semola per il Cuscusu. Si tratta di un grano naturale, privo di micotossine cancerogene e glifosato, sostanze presenti invece in molte importazioni dall’estero. La valorizzazione delle produzioni locali potrebbe offrire nuove opportunità agli agricoltori trapanesi e una migliore remunerazione del loro lavoro. Il marchio De.C.O. e il relativo logo, selezionato tramite avviso pubblico, sono di esclusiva proprietà del Comune di Trapani. Qualsiasi utilizzo non autorizzato sarà perseguito secondo legge.

Un Registro pubblico dedicato ai prodotti De.C.O.

A breve sarà istituito presso lo Sportello Unico Attività Produttive il Registro pubblico De.C.O. Trapani Western Sicily. L’iscrizione attesterà: la tipicità del prodotto, la sua ricetta tradizionale, le modalità di produzione, le aziende autorizzate all’uso del marchio. La Commissione comunale De.C.O., composta da esperti del settore agroalimentare, sanitario, gastronomico e commerciale, è coordinata dal Dirigente allo Sviluppo Economico, Ing. Amenta. Tra i membri figurano la docente Cipolla dell’Istituto Alberghiero, diversi esperti dell’Asp, specialisti regionali, professionisti della panificazione e della ristorazione, oltre ai rappresentanti del SUAP. Da segnalare anche il contributo dell’imprenditore Calvino.

I tre prodotti tipici

I tre prodotti De.C.O.

Il pane tradizionale di Trapani, definito anche “pane nostrum”, è uno degli alimenti base della cucina locale. La sua storia risente delle influenze normanne e spagnole, che introdussero la lievitazione naturale tramite la “crescenza” o “livateddu”. Il pane viene prodotto con semola rimacinata di grano duro, acqua e lievito naturale, seguendo un processo articolato in: lievito, impasto, riposo, modellatura e cottura. Il cuscusu è uno dei piatti simbolo di Trapani. Non è una semplice variante locale del cous cous nordafricano, ma una preparazione con identità propria, confermata anche da documenti storici del 1500. Arrivò a Trapani grazie ai pescatori di corallo, che viaggiavano tra Tunisia e Algeria. Mantiene la lavorazione della semola e la cottura a vapore di origine magrebina, ma nel tempo ha assunto caratteristiche uniche che lo rendono parte integrante della cultura gastronomica trapanese. La rianata, o “origanata”, è una pizza tipica ed esclusiva di Trapani. Nacque nei quartieri popolari del centro storico e rappresentava una merenda semplice e gustosa. L’impasto è composto da: 40% farina di grano duro della Val di Mazara, 60% farina di grano tenero italiano, acqua, lievito naturale, sale locale. Dopo 12 ore di lievitazione, si aggiungono ingredienti tradizionali: acciughe o sarde locali, pomodoro pizzutello, aglio rosso di Nubia, origano trapanese, pecorino siciliano e prezzemolo.

Tradizione, identità e futuro

L’Amministrazione comunale auspica una forte partecipazione al progetto De.C.O., che valorizza non solo le produzioni locali ma anche la Dieta Mediterranea e i suoi benefici. Coniugare storia, cultura, tradizioni e sapori significa anche guardare avanti, costruendo un futuro basato sulla qualità e sull’identità del territorio. Come dichiarano il Sindaco Tranchida e l’Assessore Pellegrino: “Promuovere la nostra storia e le nostre tradizioni significa costruire il futuro di Trapani“.