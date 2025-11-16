Mazara: via libera al progetto del parcheggio di via Tenente Gaspare Romano

La Giunta comunale di Mazara del Vallo ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento degli impianti antincendio del parcheggio multipiano di via Tenente Gaspare Romano, struttura chiusa da tempo per motivi legati alla sicurezza e alle prescrizioni antincendio non ancora soddisfatte. Si tratta di un passaggio importante per la riapertura dell’impianto, che rappresenta un nodo strategico per la viabilità e la sosta nel centro cittadino. L’intervento prevede un investimento complessivo di circa 300mila euro e sarà realizzato – secondo la pianificazione del Comune – nel corso del 2026, con una durata dei lavori stimata in tre mesi. Il progetto è stato elaborato dall’ingegnere Ignazio Figuccia su incarico dell’Amministrazione comunale. Responsabile del procedimento è l’architetto Francesco Pernice dell’Ufficio tecnico comunale. L’obiettivo sarà quello di adeguare l’impianto alle vigenti norme di sicurezza e consentirne la riapertura al pubblico, con una disponibilità complessiva di 79 posti auto distribuiti su più livelli. Il Comune di Mazara del Vallo ha deciso di partecipare con questo intervento all’avviso pubblico emanato dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, attraverso il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 5 Politiche Urbane e Abitative, approvato con decreto dirigenziale n. 4706 del 31 dicembre 2024.

Il bando, finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, è finalizzato al sostegno di progetti di rigenerazione e sviluppo dei centri urbani nei Comuni siciliani. Con la richiesta di finanziamento regionale da 300mila euro, l’amministrazione comunale mira a restituire alla città e alla comunità un’infrastruttura oggi inutilizzata, ma ritenuta essenziale per la gestione della mobilità nel cuore della città stessa. La chiusura del parcheggio, infatti, aveva comportato disagi non solo per i residenti, ma anche per commercianti e automobilisti, rendendo più complessa la sosta e la ricerca di parcheggio nella zona del centro cittadino. Il via libera al progetto rappresenta dunque un passo concreto verso il recupero e la valorizzazione del parcheggio comunale. Una volta ottenuto il finanziamento, il Comune procederà con l’indizione della gara d’appalto e con l’apertura del cantiere, in modo da rispettare il cronoprogramma che prevede l’avvio dei lavori nel 2026 e la riapertura della struttura, secondo le tempistiche previste, entro l’anno. L’intervento si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione delle infrastrutture urbane portato avanti dall’Amministrazione, che punta a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e a potenziare i servizi a beneficio di cittadini e visitatori. Un’operazione, quella del parcheggio di via Tenente Gaspare Romano, che guarda al futuro con l’obiettivo di restituire a Mazara del Vallo una struttura sicura, moderna e pienamente funzionale.