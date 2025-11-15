Nasce il coordinamento dei Liberi Consorzi Siciliani “la Casa dei Comuni”

Alla 42ª Assemblea nazionale dell’ANCI al centro i nuovi Liberi Consorzi siciliani che sono tornati al voto e che necessitano di una riorganizzazione. La volontà di coordinarli con un sistema di relazioni continuo e costante tra gli enti permetterà di fare rete e di definire una strategia unitaria. Il coordinamento, che continua a far parte dell’ANCI, ha come obiettivo l’istituzione dell’UPI Sicilia entro il prossimo mese di gennaio. Unione regionale che avrà un suo statuto ed una sua struttura amministrativa ed organizzativa. L’idea forte e condivisa è quella di considerare i Liberi Consorzi la “Casa dei Comuni”. Il coordinamento sarà un approdo sicuro per tutti i sindaci della Sicilia. Attraverso i loro Consorzi di appartenenza potranno fare sintesi e contare su uno strumento di mediazione per il confronto con le istituzioni regionali e nazionali. Il coordinamento dei Liberi Consorzi Comunali sarà rappresentato dal Presidente Salvatore Quinci (LCC Trapani), che è stato indicato anche come referente nel direttivo nazionale di UPI. Fare squadra e coordinare proposte e soluzioni non è soltanto una necessità ma un progetto condiviso per consolidare ed ampliare la credibilità della nostra architettura istituzionale. Ne fanno pure parte: Giuseppe Pendolino (LCC Agrigento), Walter Tesauro (LCC Caltanissetta), Piero Antonio Santi Capizzi (LCC Enna), Maria Schembari (LCC Ragusa), Michelangelo Giansiracusa (LCC Siracusa).

In allegato foto da sinistra Walter Tesauro, Salvatore Quinci, Maria Schembari, Michelangelo Giansiracusa (42esmia Assemblea Nazionale Anci-Bologna)