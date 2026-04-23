Ignazio Emanuele Marino: “Mi batterò per lo sport e la sicurezza a Marsala”. VIDEO

Ignazio Emanuele Marino è candidato per la prima volta al Consiglio comunale di Marsala in Fratelli d’Italia ed a sostegno della candidata sindaca Giulia Adamo.

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Come ha deciso di candidarsi in prima persona?

Ho sempre sostenuto la politica da dietro le quinte. Quest’anno per le Amministrative ho deciso di scendere in campo attivamente per dare un segnale ai cittadini più giovani che bisogna essere presenti e attivi per portare avanti dei progetti, nel mio caso per quanto riguarda lo sport e la sicurezza in Città.

Sport e sicurezza. Se lei venisse eletto cosa farebbe per la comunità?

Lavorando nelle Forze dell’Ordine la sicurezza e la tutela del cittadino mi preme molto. Mi sento più spesso dire ‘Io accompagno mio figlio e gli sto dietro perchè non mi sento sicuro’. Sentirsi dire una frase così in una città come Marsala ricca di storia e cultura, non è bello per nessuno. Occorre che ci sia il rafforzamento delle forze dell’ordine in centro e nelle periferie.

Il suo pensiero sulla candidata sindaca Giulia Adamo qual è?

E’ positivo. E’ già stata primo cittadino e conosce pregi, difetti e criticità di Marsala, sa dove mettere le mani e come agire su determinati aspetti.

Lei cerca consensi per FdI e per sé stesso. Come si sta muovendo?

La vivo tranquillamente cercando di arrivare al cittadino e di avere fiducia nelle persone che già mi conoscono, sapendo il lavoro che faccio e lo sport che ho praticato a livello agonistico, il ciclismo. Spero anche di fare leva sui cittadini che non mi conoscono.