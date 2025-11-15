Immobiliare, a Trapani rinnovati i vertici FIAIP: Vito Campo eletto presidente provinciale

Si è svolta l’Assemblea degli Associati FIAIP della Provincia di Trapani, un appuntamento di grande rilevanza per la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, chiamata a eleggere il nuovo Presidente Provinciale e il Consiglio Direttivo che guideranno il Collegio nel prossimo mandato. L’Assemblea ha espresso piena fiducia al dottor Vito Campo, eletto nuovo Presidente Provinciale FIAIP Trapani, segnando così l’inizio di una nuova fase per la rappresentanza territoriale della categoria. A testimonianza dell’importanza dell’evento, erano presenti i vertici regionali della Federazione: Maria Pia Barbagallo, Presidente Regionale FIAIP Sicilia, e Davide Volpe, Segretario Regionale. Non sono mancati inoltre i saluti istituzionali del Tesoriere Nazionale Carmelo Mazzeppi, che ha inviato un messaggio di sostegno e vicinanza al Collegio trapanese, confermando l’attenzione della Federazione a livello nazionale.

Il nuovo Consiglio Provinciale

Contestualmente, l’Assemblea ha eletto i membri che affiancheranno il Presidente Campo nel nuovo Consiglio Provinciale:

Enzo Romano – Consigliere

– Consigliere Monica Canino – Consigliere

– Consigliere Carlo Palazzolo – Consigliere

– Consigliere Giuseppe Carollo – Consigliere

– Consigliere Carmen Di Puma – Consigliere

– Consigliere Leonardo Bucaria – Consigliere

Una squadra rinnovata e chiamata a lavorare in sinergia per affrontare le sfide del settore immobiliare sul territorio.

Nel suo discorso di insediamento, Vito Campo ha tracciato le linee guida del mandato: “Ricevere la fiducia dell’Assemblea e vedere l’interesse dei vertici regionali e nazionali, con i saluti del Tesoriere Mazzeppi, ci spinge a lavorare con ancora maggiore determinazione. Il nostro mandato sarà focalizzato su etica professionale, formazione avanzata e il rafforzamento della rappresentatività di FIAIP nel territorio di Trapani, per essere un punto di riferimento per il mercato e le Istituzioni“. Anche la Presidente Regionale, Maria Pia Barbagallo, ha espresso soddisfazione per il nuovo assetto del Collegio:

“Plaudiamo all’elezione di Vito Campo e della sua squadra. La presenza dei vertici regionali e il saluto del Tesoriere Nazionale sottolineano quanto sia cruciale il Collegio di Trapani. Siamo certi che il nuovo Consiglio opererà in perfetta sintonia con la Regione e la Sede Nazionale per tutelare la categoria e garantire trasparenza nel settore”.