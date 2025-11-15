Cuffaro sentito dal Gip, “facoltà di non rispondere” ma solo “dichiarazioni spontanee”

L’ex Presidente della Regione Siciliana, Salvatore Cuffaro, è stato interrogato ieri 14 dalla GIP del Tribunale di Palermo nell’ambito di un’inchiesta su presunti appalti pilotati in Sicilia. Un fatto che è stato considerato chiave per comprendere cosa succederà al dimissionario segretario nazionale della DC. Cuffaro però, come era ipotizzabile, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del giudice ed ha comunque rilasciato dichiarazioni spontanee. Cuffaro è indagato per associazione a delinquere, corruzione e turbativa d’asta. La Procura aveva chiesto gli arresti domiciliari, e sarà ora il GIP a decidere se accogliere o meno tale richiesta di misura cautelare dopo l’interrogatorio. All’arrivo in Tribunale, avrebbe dichiarato ai giornalisti di avere “fiducia nella giustizia”. I suoi legali hanno preferito non rilasciare dichiarazioni sul contenuto degli atti processuali, almeno al momento, affermando di essere “abituati a fare i processi nelle sue sedi naturali”.