Medio Oriente, Mattarella “L’Anp interlocutore fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “Occorre procedere con grande concretezza per gli aiuti umanitari e la ricostruzione di Gaza e verso la creazione di due Stati nella regione. Questi obiettivi passano attraverso il disarmo di Hamas e il forte coinvolgimento dei Paesi arabi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente palestinese Abu Mazen. Mattarella ha aggiunto che “bisogna fare presto per evitare che chi non vuole la pace, in entrambi gli schieramenti, possa riorganizzarsi. E’ indispensabile assecondare il piano di pace di Sharm el-Sheikh, mantenendo il rispetto del cessate il fuoco da ambo le parti. Le violenze allontanano la pace e la sicurezza per tutti, anche per Israele. Dobbiamo eliminare tutti quegli ostacoli che si frappongono alla soluzione dei due Stati due popoli”. Mattarella ha detto che sono inaccettabili le violenze dei coloni e il tentativo di erodere Territori Palestinesi. “L’Anp è un interlocutore fondamentale in questo momento così importante e delicato”, ha aggiunto il capo dello Stato.

(ITALPRESS).

-Foto: Quirinale-